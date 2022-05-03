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Mayıs ayı Posof'a karla geldi

Nisan ayı ile beraber Bahar mevsimini yaşayan Posof’a Mayıs ayı ile birlikte kar yeniden geldi.

Nisan ayı ile beraber Bahar mevsimini yaşayan Posof'a Mayıs ayı ile birlikte kar yeniden geldi.


Nisan ayında yaşanan sıcaklıklardan dolayı bütün ağaçlar çiçekler açtı ve karlar eriyince de yeşilliklerle beraber farklı çiçekler de ayrı bir güzellikler sergiledi. Mayıs ayında başlayan ve iki gün yağan şiddetli yağmurla beraber yüksek yerler ve yaylalar beyaza büründü. Posof vadisine kar yağması vatandaşları don olayından dolayı endişelendirdi.

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