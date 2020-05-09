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Mayısta kar sürprizi

Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. İlçede iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.



Göle ilçelerinde ilkbahar ayının yaşandığı bu günlerde yağan kar yağışı şaşkınlığa neden olurken yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından ilçe belediye ve karayolları ekipleri yollarda biriken karların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için temizlik çalışması başlattı.

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