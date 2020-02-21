Metin Feyzioğlu'ndan hakim ve savcılara tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alan "Ceza Muhakemesindeki Seri Muhakeme Usulü" konulu seminere katılmayan hakim ve savcılara tepki göstererek, "Bilgi edinmek bir gayret gerektirir. Bilmeden özgüven sahibi olmak da çok tehlikelidir" dedi.

Ardahan'da Barolar Birliği tarafından düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu seminer öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, seminere katılmayan hakim ve savcılara tepki gösterdi. Feyzioğlu, "'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama' Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alan önemli bir başlık. Meslektaşlarımız bu konuda muhakkak suretle bilgilenmesi lazım, o amaçla buradayız" ifadelerini kullanarak "Sizin vasıtanızla bir talebim var, öncelikle Ardahan emniyetine çok teşekkür ederim. Bu konuyu izlemeye gelmiş çok sayıda emniyet mensubu var. 30 yıllık ceza hocasıyım. Bildiğim bir konu. Hakim ve savcılarımız daha önce de yapılan bir seminere iltifat etmediler. Şuanda da bir tek hakim, bir tek savcı yok. Bilgi edinmek bir gayret gerektirir. Bilmeden özgüven sahibi olmakta çok tehlikelidir. Biliyorlarsa hiçbir itirazım yok. Fakat uygulaması yeni başlayan bir husus? Kanunun yazımında bulunmuş bir kişinin, bir ceza profesörünü geçtim, TBB Başkanının geldiği bir toplantıya, ya da 2 hafta önce Yargıtay üyelerinin Ardahan'a kadar gelip verdiği bir seminere 'hakimlerimiz katılmalıydı' diye düşünürüm. Öğrenmekten çekinmesinler. Ya da bildiklerini tekrar etmekten de insanların çekinmemesi lazım. Buradan da bu mesajı ben ileteyim. Hiç kuşkusuz ki aynı mesajı hakimler ve savcılar kurulumuza da ileteceğim." şeklinde konuştu.

Ardahan Barosunun kendine ait bir binaya sahip olması gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Bina sadece baromuza değil, Ardahan'a da büyük katkıda bulunmuş olacak. Türkiye'nin farklı yerlerinde 600 bin Ardahanlı var. Burada yaşayan Ardahanlı sayısı daha az. Onlardan destek almaya hazırız. Veya aile isimlerini yaşatacak Ardahanlı varsa, kurulacak olan binaya kendi isimlerini de verebiliriz. Ardahan'a özgü eski taş ev şeklinde." dedi.