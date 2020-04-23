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MHP 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.


Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanı Volkan Topkaya, Çıldır Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Can Coşkun ve Partililerle birlikte çocukları ziyaret ederek bayramını kutladı. Çocuklara hediyeler vererek bayramlarını kutlayan Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanı Volkan Topkaya, "Ülkemizde yaşanan salgından dolayı çocuklarımızın sokağa çıkma yasağı var. Ülkemiz için önemli bir tarih olan bu günü Gazi Mustafa Kemal çocuklarımıza armağan etmişti. Salgından dolayı buruk bir bayram olsa da bizler Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Teşkilatı olarak çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmak için ve bayramlarını kutlamak için kapıları çaldık. Bu günü çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

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