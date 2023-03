MHP Ardahan İl Başkanı Mert: "Hizmet için yola çıktık"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardahan İl Başkanı Turgay Mert, "İl başkanlığı görevine atandığım günden bugüne vatandaşın sorununu kendi sorunum olarak kabul ediyorum, köy köy gezerek sorunları yerinde inceleyerek ve çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla, köy muhtarları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen MHP Ardahan İl Başkanı Turgay Mert, Ardahan için önemli olan projeleri bir bir sıraladı. Ardahan'ın hayvancılıkta en önemli şehirlerden birisi olduğunu belirten Mert, ildeki tüm tarım arazilerinin toplulaştırma ile ilgili sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğinin ifade etti.

Arazilerin toplulaştırılması ile birlikte sulu tarıma geçilmesi gerektiğini belirten Mert, ''Sorunları bilen biri olarak, göreve geldiğimden beri sahadayım ve sorunları yerinde inceliyorum. Ardahan'da besicilik yapan vatandaşlarımız yetiştirmiş oldukları hayvanlarını, devletimizin bir kurumu olan Et ve Süt Kurumu aracılığıyla satmak istiyor. Et ve Süt Kurumunun Ardahan'da bir kombine satış noktası kurması gerekiyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha uyguna arpa ve mısır alması için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Ardahan'da devreye girmesi gerekiyor. ESK ve TMO'nun Ardahan'da devreye girmesiyle birlikte, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, daha uygun fiyata yem alacaklar, aracıları aradan çekerek, hayvanlarını direkt Et ve Süt Kurumuna satmış olacaklar.'' dedi.

İki sınır kapısı olan Ardahan'da başlatılan tünellerin bitmesiyle ticaretin canlanacağını söyleyen Mert, ''Gürcistan ile Türkiye'yi bir birbirine bağlayan Posof, Çıldır ve Şavşat tünellerinin bitmesiyle özellikle sınır ticaretine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yapılacak olan Tır parkları ile birlikte bölgenin dış ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi kaçınılmazdır. Yılardır önüne geçemediğimiz işsizlik ve göç olgusunu tersine döndürerek insanların geleceğinin doğduğu topraklarda olabileceğini görmesini sağlamalıyız.'' diye konuştu.

MHP İl Başkanı Turgay Mert, Ardahan'ın hem yaz hem de kışın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, Ardahan'ın Yayla ve kış turizminin yapılabileceği bir kent olacağını özellikle Çıldır Gölü, Şeytan Kalesi, Ramazan tabyalar ve Ardahan'ın doğal güzelliklerine dikkat çekti. Mert, ''İlimizin her tarafı tabiat harikası. Buraları koruyup, yayla ve kış turizmine kazandırmak zorundayız'' şeklinde konuştu.

Başkan Mert'den köylü pazarı talebi

Mert, köylünün kendi ürettiği ürünleri satışa sunabileceği, ‘köylü pazarı' modelinin Ardahan'da da hayata geçirilmesini istedi. Başkan Mert, ''Geçtiğimiz günlerde yapılan “Oto Pazarı “ projesinin isabetli bir karar. Köylü Pazarı projesinin de hayata geçirilmesini istiyoruz. Kapalı Halk Pazarında haftanın belirli bir gününde köylülerimizin kendi ürettiği ürünleri burada pazarlayarak hem kendilerine katkı sunacaklar, hem de vatandaşlar birinci elden ürün alma imkanına sahip olacaklar'' ifadelerini kullandı.