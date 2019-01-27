MHP Başkan adayı Halil Kaçar'a Coşkulu Karşılama

Kentte coşkuyla karşılanan, MHP'nin Ardahan Belediye Başkan adayı Halil Kaçar, zor bir göreve talip olduklarını söyleyerek, ''31 Mart akşamı yakamdaki 3 hilali gönlüme gömeceğim ve herkesin belediye başkanı olacağım" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Ardahan Belediye Başkan adayı Halil Kaçar Ardahan Üniversitesi kavşağında partililer ve Ardahan halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Ankara dönüşü kent girişinde Ardahanlılar görkemli bir karşılama programı düzenlediler. Üniversite kavşağında karşılanan Kaçar ve MHP İl yönetimi, uzunca araç konvoyuyla kent merkezine gelerek şehir turu attılar.

Daha sonra Kazım Karabekir caddesindeki parti binasına kadar eşi ve partililerle birlikte yürüyen Kaçar, hem vatandaşlarla hasbihal etti hem de vatandaşları selamladı.

Parti binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Kaçar, ''Aramıza ayrımcılık katmalarına izin vermemeliyiz. Kürdiyle, Türküyle, Laz'ıyla biz bir bütünüz ve hiçbir şekilde ayrım yapanlara izin vermeyeceğiz.'' Dedi.

Kürtler ne kadar Kürt'se biz de o kadar Kürdüz

Kaçar, Aday tanıtım toplantısında Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği bir sözü burada hatırlatmak istiyorum: ‘Kürtler ne kadar Kürt ise Türk'de o kadar Kürttür. Türkler ne kadar Türk ise Kürtler de o kadar Türk'tür.' Bakın aramıza fitne fesat tohumları atmalarına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Vakit birlikte olma vaktidir, vakit el ele, kol kola, yürek yüreğe olma vaktidir, vakit sırt sırta verme vaktidir, vakit çocuklarımızın geleceğini ve ilimizin geleceğini güzel bir şekilde inşa etme vaktidir. Vakit kenetlenme vaktidir? Hep beraber olalım ve bu memleketi hep beraber yönetelim.'' Şeklinde konuştu.