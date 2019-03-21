MHP Çıldır'a yeni ilçe başkanı atadı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından yetkilendirilen ve yönetimi onaylanan Volkan Topkaya yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi bir partiden öte bir dava partisidir. Hakka inanan, hak yolda ilerleyen, her ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası yönünde hareket eden bir partidir. Partimiz dün olduğu gibi bugünde farklı hiç bir duruma mahal vermeden önderimiz, liderimiz Başbuğ Alpaslan Türkeşim çizdiği yolda devam eden, devlet terbiyesi ile halkına ve vatanına hizmet etmeyi kendine şiar edinmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli´nin şahsımı bu göreve layık görmesi beni onurlandırmıştır. Bu görevin şahsına tevdiğinde, herkese teşekkür ederim. Birlik ve dirlik içerisinde 31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hakeret Parsinin başarısı için çalışacağız. Partimizin Çıldır´da teşkilatlandığı günden bu güne kadar kader birliği yapan davaya sahip çıkan geçmiş bütün başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MHP Çıldır Yönetim Kurulu; Volkan Topkaya (Başkan ) Üye Taner Özkan Hakan Demirkan Ahmet Aktemur Ata Aras Edehem Coşkun Bekir Koç Cüneyt yıldız Ergün Aktemur Erhan Kemerkaya Güven Akbulak Cüneyt Karapapak Fatih Gündoğdu Öztürk Topkaya Zafer Kemerkaya Himmet Gündoğdu Kubilay Başdar Sezgin Metin Erkan kırmızıtaş Mahmut Arpaçay Haluk Aydın Yakup Timur Erhan Karagöz´den oluştu.