MHP Milletvekili adayı Opalay, ''Karşı güçlere fırsat vermeyeceğiz''

MHP Milletvekili adayı Suna Nursen Opalay, ''Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılında, Türkiye yüzyılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesidir'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kongre Caddesi üzerindeki seçim irtibat bürosunun açılışı MHP Ardahan milletvekili adayları Onur Ümit Işık, Suna Nursen Opalay, İl Başkanı Turgay Mert, Merkez İlçe Başkanı Hüsnü Aktaş, Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Yıldız ve partililerin katılımı ile gerçekleşti.

Açılışta konuşan Ardahan MHP milletvekili adayı Suna Nursen Opalay, Cumhur ittifakının kurulmasıyla ülkemizde her anlamda önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Opalay, karşı güçlere fırsat vermeyeceklerini ifade ederek, ''Türkiye bölgesinde güçlü ve uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi. Bizler Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da ve Ukrayna'da hem askeri hem de bürokratik olarak tüm gücümüzle sahada ve masada yer aldık. Bundan sonraki süreçte de uluslararası arenada lider ülke Türkiye mücadelemiz devam edecektir. Güçlü bir Türkiye için 14 Mayıs'ta Cumhurun zaferine ihtiyacımız var. Bizler Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen iradesiyle yola çıktık. Seçimlere çok az kaldı. Sahada Cumhur ittifakı ile birlikte sonuna kadar mücadelemiz devam edeceğiz. Karşı güçlere fırsat vermeyeceğiz'' dedi.