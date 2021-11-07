MHP'li Kara'dan Türkkan'a tepki: ''Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesine tepki göstererek, ''Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey'' dedi.

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” ziyaretleri kapsamında Ardahan'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kara, Ardahan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaretinde Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Kara, ''Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir üyesine siz şehit aileleri olarak küfür bile etseniz biz terbiyemizden dolayı saygı duyarız. Deriz ki o vatana bir evlat verdi, bacak verdi, kol verdi, göz verdi ve biz susarız ve deriz ki; ya biz onların hakkını nasıl öderiz. Öfkesinden, acısından ve sinirinden konuşuyor. Ama dünkü yapılan küfrü hazmetmemiz imkânsız bir şey. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nden temizlendikten sonra kendi bulundukları ortamda kendi leşleriyle kokmaya başladılar. Ağızlarından lağım akmaya başladı" dedi.