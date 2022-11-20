Millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Ardahan'da Kura nehrinin kenarında, Ardahan kalesinin karşısında ki 70 bin metrekarelik Aziziye Kışlasının Millet Bahçesine dönüştürülme çalışmaları başladı. Çalışmalar çerçevesinde, ihaleyi alan yüklenici firmalar tarafından, kışla içerisindeki tarihi binaların çatı yapımı, sıva raspası, duvarların doğal haline dönüştürülmesi, FRP ve enjeksiyonlu güçlendirme çalışmaları ile çevre düzenleme ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı Şahin Demir, Özel İdare yetkilileri ve yüklenici firma yetkilisiyle birlikte alanı gezerek, yürütülen çalışmaları denetledi ve çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Tarihi binaların, dokusuna uygun restore edildiğini belirten Vali Öner, binaların restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesinin, hem Ardahan Kalesi hem de Kura Nehri ile entegre olarak, içerisinde kent müzesi, kütüphane, kıraathane, güzel sanatlar fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Öner ayrıca, Millet Bahçesi projesiyle ilgili olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TO Kİ Başkanlığının çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.