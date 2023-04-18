İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milletvekili adayları karşılandı

İYİ Parti Ardahan milletvekili adayı Aytekin Kaya ve Nabire Reçber, Çamlıçatak kavşağında karşılandı.


İYİ Parti adayları Aytekin Kaya ve Nabire Reçber, Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından Ardahan'a geldi. Çamlıçatak kavşağında partililer tarafından büyük ilgiyle karşılanan adaylar seçmenleri ile buluştu.


Uzun araç konvoyu eşliğinde ilk önce Hanak ilçesi ve ardından Göle ilçesinde bulunan seçim ofislerinin açılışına katılan adaylar son olarak Ardahan merkezde bulunan seçim ofisinin açılışına katıldı.


Seçim ofisinde konuşma yapan adaylar, Ardahanlılardan seçimde destek istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.