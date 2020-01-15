Muhtarlardan kaz gecesi

Geceye Ardahan Vali yardımcısı Salih Kalkan, Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yöresel aşıklar katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya yapmış olduğu konuşmada “Birlik ve beraberlik için düzenlediğimiz gecemize hepiniz hoş geldiniz. Derneğimiz kaz gecesini geleneksel hale getirerek, her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirecektir. Geçen yıl kaz gecemizden bir gelir elde etmiş bu geliri de Mehmetçik Vakfına bağışlamışdık. Katılımlarınızdan dolayı tüm davetlilere teşekkür ediyorum. İlçemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürüteceğimize olan inancım tamdır” dedi.

Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan ise konuşmasında “Birlik ve beraberlik adına önemli bir organizasyon olmuştur. Tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Mera satışları ile valimizin almış olduğu kararı destekleyerek bu ölçüde çalışmalar yürüten bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.