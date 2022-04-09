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Nehir taştı, Ardahan ovası sular altında kaldı

Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı.

Ardahan'ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası'nın yarısını sular altında bıraktı.


Kura Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri de sular altında kaldı. Ovanın yanında kurulan evlerin yakınlarına kadar giden suyun yağışlarla birlikte artabileceğine dikkat çekildi. Sular altında kalan tarım arazilerde ise ekili alan olmadığı için bir sıkıntı oluşturmadı.


Fatih Aksoy isimli vatandaş, kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri'nin Ardahan Ovası'nı göle çevirdiğini söyleyerek, "Her sene baharın gelmesiyle eriyen kar sularının oluşturduğu eşsiz bir manzara. Fakat tarım arazileri de sular altında kaldı. Ama olumsuz bir durum değil. Özellikle geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından, kış boyu yağan karın erimesi çiftçimize deva olacaktır. Memleketimizin her mevsimi çok güzel, şu an tabloları aratmayan çok güzel bir görüntü var" dedi.

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