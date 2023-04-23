Nehirde hayvanlarını kurtarmak isterken kayboldu

Ardahan'da nehre giren hayvanlarını kurtarmak isterken suya düşen bir kişi kayboldu. AFAD ekipleri şahsı arama çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyünden olan Mehmet Arık (65), Kura Nehrinin çevresindeki otlaklık alanda otlayan hayvanları nehre girdi. Hayvanlarını kurtarmak için nehre giren Arık suda kayboldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışması sürüyor.