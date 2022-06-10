Nesli tükenen Kırmızı benekli alabalık avlayan bir kişi yakalandı

Ardahan'da koruma altına alınan balıkları avlayan bazı şahıslar olduğu yönünde ihbar ve duyumlar alan Yalnızçam Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerine giderek çevrede incelemede bulundu. Bağdeşen Köyü Hızarın deresi bölgesinde yapılan incelemede V.K. isimli şahsın avlanması yasak olmasına rağmen dereden ağ ile kırmızı benekli alabalık avladığı tespit edildi.

V.K. isimli şahsın yasak olarak avladığı 85 adet kırmızı benekli alabalık ile kaçak avlanmakta kullandığı malzemeler muhafaza altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. V.K. isimli şahsa ayrıca 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet suçundan 2525 lira idari para cezası kesildi.