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Nisan'da Ardahan'da kar sürprizi

Ardahan’da iki gündür aralıklarla yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

Ardahan'da iki gündür aralıklarla yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.


Ardahan'da iki gündür devam eden yağmur bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı vatandaşları da şaşırttı. Şehir merkezinde devam eden kar yağışı zeminde etkili olmadı.


Batıda vatandaşlar güneşli günlerin tadını çıkarırken Ardahan'da kışın devam ettiğini söyleyen Ufuk Işık, ''Bugün 19 Nisan ve batıda vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken Ardahan'da halen daha kış devam ediyor'' dedi.

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