"Öğretmen için çal 3" rekor kırıyor

Ardahan'da görev yapan öğretmenler tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla özel olarak hazırlanan, "Öğretmen için çal 3" klibi internette izlenme rekorları kırıyor.

İlk olarak 2014 yılında Öğretmenler günü için hazırlanan 'öğretmen için çal Ardahan' klipi sosyal ve ulusal medyada geniş yankı bulmuştu. Ardahan'da görev yapan çeşitli branştaki öğretmenler bu defa, "Öğretmen için çal 3" adlı şarkıya klip çekti.

Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları "Öğretmen İçin Çal" isimli video klip ile hem öğretmenler gününü kutladılar hem de Ardahan ilinin tanıtımını gerçekleştirdiler. Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen ve öğretmen Aysel Cihan Karaman'ın söz ve müziğini yazdığı "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendiren Ardahanlı öğretmenler, Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu yönetiminde yaptıkları klip çalışmasını tamamladı. Müzik ve diğer branşlarda görev yapan öğretmenler çok sayıda kitleye ulaşması amacıyla YouTube üzerinden "Öğretmen İçin Çal" adıyla yayınladıkları klipte, Ardahan'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlarına da yer verildi.

Klipin yönetmenliğini yapan Mesut Yolcu, yurdumuzun dört bir yanında bu kutsal görevi yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum dedi. Yolcu, "Öğretmenleri unutmamak adına böyle bir etkinliği yaptık. Ardahan'da bizim için yapılan bu çalışma son derece önemli. Çünkü bizler burada öğretmenlerimize verdiğimiz değeri ifade etmek istiyoruz. Ardahan'da görev yapan her öğretmen bizim için çok değerli. Bizler bu klip ile Ardahan'ın tarihi ve kültürünü de tanıttığımıza inanıyoruz" dedi.