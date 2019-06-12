İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul bahçesinde bilim sergisi açtılar

Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi yılsonu bilim sergisi okul bahçesinde açıldı.


Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile veliler katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra fuarın yürütücüsü Biyoloji öğretmeni Medine Karadeniz, sergi ile katılımcılara bilgi verdi.


Sergide öğrenci ve yardımcı öğretmenler tarafından hazırlanan Biyoloji dalında 15 proje, Türkçe alanında 4, Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1, Arapça alanında 3, Sosyal bilgiler alanında 1 proje olmak üzere toplam 24 proje 45 öğrenci ve 5 danışman öğretmenin nezaretinde yapılan çalışmalar yer aldı.


Sergide ki projeleri inceleyen misafirler projeleri yakından incelediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.