Okul bahçesinde bilim sergisi açtılar

Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra fuarın yürütücüsü Biyoloji öğretmeni Medine Karadeniz, sergi ile katılımcılara bilgi verdi.

Sergide öğrenci ve yardımcı öğretmenler tarafından hazırlanan Biyoloji dalında 15 proje, Türkçe alanında 4, Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1, Arapça alanında 3, Sosyal bilgiler alanında 1 proje olmak üzere toplam 24 proje 45 öğrenci ve 5 danışman öğretmenin nezaretinde yapılan çalışmalar yer aldı.

Sergide ki projeleri inceleyen misafirler projeleri yakından incelediler.