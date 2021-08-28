Okullarda doğalgaz sevinci

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilimizdeki doğalgaz hattının geçtiği bölgelerdeki okulların dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Göle ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta öğretim okullarının bu kış sezonunda doğalgazla ısınacağını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerekli ödenek ayrıldı. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacak. Bizler eğitim ve öğretimin en verimli olması ve bu şekilde sürmesi için çabalıyoruz. Göle ilçe merkezindeki tüm okullarımız bu kış sezonunda doğalgaz ile ısınacak. Ardahan'ımız için çok önemli olan bu kaynağın aktarılmasını sağlayan başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vesile olan Milletvekili Orhan Atalay ve doğalgaz ihalelerini hızlandırarak bu süreci destekleyen Vali Hüseyin Öner'e şükranlarımı arz ederim.'' dedi.