Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Eylemi

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Birol Sarıyerlioğlu, İlçe Emniyet Amiri, Yalçın Kuyumcu ve kurum amirleriyle birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eytlem yaptı.

81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eş zamanlı yapılan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.

Bu kapsamda Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Birol Sarıyerlioğlu, İlçe Emniyet Amiri, Yalçın Kuyumcu Çıldır İlçe merkezinde Aşıkşenlik Heykelinin bulunduğu kavşakta sürücüleri ve yayaları kampanya hakkında bilgilendirdi.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu " İçişleri Bakanlığımız tarafında trafik kazalarında ki ölüm oranını düşürmek adına başlatılan bu kampanya kapsamında araç sürücülerini ve yayaları bilgilendirdik. Sürücülerin daha dikkatli ve kontrollü bir şekilde araç kullanmaları kaza yapma riskini minimuma indirecektir. Keza yayalarda karşıdan karşıya geçerken kontrollü davranmaları gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından başlatılan 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyamızın ter detayını yayalar ve sürücülerimizle paylaştık. Kazasız bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kampanya kapsamında Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Birol Sarıyerlioğlu, İlçe Emniyet Amiri, Yalçın Kuyumcu İlçe merkezine bağlı bir çok okulda da öğrencilerle bir araya gelerek bilgi verdi.