Ardahan'da jandarma ile gönüllü vatandaşlar, ormanda çevre temizliği yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda duyarlı vatandaşlar ile birlikte, yangın riskine karşı çevre temizliği yaptı. Cemal Tural Tabiat Parkı alanında temizliğe başlayan jandarma ve vatandaşlar, ormanlık alanda cam şişeler ve cam kırıkları başta olmak üzere tüm çöpleri topladı. Çok sayıda kişinin katıldığı çevre temizliğinde torbalar dolusu çöp toplandı.

Toplanan çöpler, Ardahan Belediyesince alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü. Çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.