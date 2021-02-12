Ormanın Hayaleti Ardahan'da ortaya çıktı

Ardahan'da koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak görüntülendi.

Utangaç karakteri nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Yalnızçam Ormanlık alanında foto kapana takıldı. Ardahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (34) Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydediyor. Fotokapana, son olarak, Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak takıldı. Görüntülere ayrıca, bir kurt takıldı. Ormanda tek başına gezen kurt, ağzında ‘pet şişe' ile görüntüleniyor.

Yalnızçam ormanlarında ki yaban hayatı popülasyonunu görüntülemeye kendini adamış olan üniversite doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, ''Vaşak, Ardahan'da ilk kez Yalnızçam ormanlarında görüntüleniyor. Ve bu da bana nasip oldu. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime de inanıyorum” dedi.

Yalnızçam ormanlarının milli parklar statüsüne alınması için farkındalık oluşturma niyetinde birisi olan Keçeci, Çevre kirliliğine de dikkat çekmek istiyor.

Keçeci, Ormanlık alanda gezen kurdun ağzındaki ‘pet şişe''ye de dikkat çekerek. ''Bu çok vahim bir durum ve ormanların kirletilmemesi gerekiyor. Ormandaki çöpler yaban hayatına da zarar veriyor. Bunun için insanlarımızın duyarlı olması ve çevreyi kirletmemesi gerekiyor.'' Dedi.