Oyuncaklarını, Bakan Yardımcısı ile deprem bölgesine gönderdi

Ardahan'da 12 yaşındaki Evren Özer oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdi.

Bazı çalışmalar kapsamında Ardahan'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İl Başkanlığı ziyareti esnasında 7. sınıf öğrencisi Evren Özer tarafından Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere kendi oyuncaklarını teslim etti. 7. sınıf öğrencisi Özer, ''Depremde etkilenen kardeşlerimize oyuncak götürdüğünüzü öğrendim Benim de oyuncaklarım vardı. Bu oyuncaklarımı depremzede kardeşlerimize verir misiniz'' dedi.

"Ne kadar güzel bir örnek ve bu emanetler kutsaldır" diyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ''Bu emanetler kutsal emanet, aslında ne kadar güzel bir örnek. Bizim kültürümüzün esası paylaşmaktır, iyiliktir, bölüşmektir, vermektir. Bu küçük kardeşimiz elindeki küçük bir malzemesi ile bir şeyler vakfetti. Onu tebrik ediyorum, Cenabı Allah hep böyle elini açık eylesin. İşlerini de kolay eylesin. Bunu da ben bir vazife ediniyorum. İnşallah bunu depremzede kardeşlerimize göndereceğim'' şeklinde konuştu.