Özel'den Başkan Demir'e ziyaret

Ardahan'a gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ardahan'da esnaf ziyareti yaparak sorunları dinledi.

Daha sonra Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Demir'den ilde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özel, HDP'li olduğunu söyleyen bir kişinin HDP ittifakın neresinde sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir ittifaka mecbur, mahkum, zorunlu bir parti değil cevabını verdi.

Özel, ''İttifaklar seçim zamanında yapılan işler. Biz geçen seçimde Millet ittifakının içerisinde yer aldık. Türkiye'nin geleceği için bir Türkiye ittifakına gerek var. Bunun Türkiye'deki insanların kalbinde kurulabilir ise ne ala. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir ittifaka kendi oy oranı ile mecbur, mahkum ve zorunlu bir parti değil. Geçtiğimiz seçimlerde bir partinin siyaset dışında bırakılmasından yola çıkılarak böyle bir ihtiyaca gereksinim duyulmuştu. Biz bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geriye gitmeyeceğiz ve bir kelime eksik konuşmayacağız.'' dedi.