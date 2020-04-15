İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar alanında virüse bariyerli önlem

Ardahan’da her hafta perşembe günleri kurulan Ardahan Belediyesi Halk Pazarında, Korana virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.

Ardahan'da her hafta perşembe günleri kurulan Ardahan Belediyesi Halk Pazarında, Korana virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.


Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarın bir gün öncesinden sabunlu suyla yıkanan halk pazarına, sosyal mesafenin korunması amacıyla da bariyerler yerleştirildi.


Ayrıca; Koronavirüs ile mücadele kapsamında ebeveynlerin çocukların sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri ve halk pazarına getirmeleri yasaklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.