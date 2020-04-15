Pazar alanında virüse bariyerli önlem

Ardahan'da her hafta perşembe günleri kurulan Ardahan Belediyesi Halk Pazarında, Korana virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarın bir gün öncesinden sabunlu suyla yıkanan halk pazarına, sosyal mesafenin korunması amacıyla da bariyerler yerleştirildi.

Ayrıca; Koronavirüs ile mücadele kapsamında ebeveynlerin çocukların sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri ve halk pazarına getirmeleri yasaklandı.