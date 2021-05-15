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Pazarcı esnafına müjde: Kalan ürünler ihtiyaç sahiplerine

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, pazarcı esnafı için harekete geçti.

Demir, esnafın elinde kalan mallarını belediye olarak satın aldıklarını açıkladı.


Bayramda pandemi denetimleri kapsamında Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile birlikte pazar esnafını dolaşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Pazarcı esnafının ellerinde kalan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi. Başkan Demir, ''Dayanıklı tüketim ürünleri haricinde olan ürünleri Belediye olarak alacağız. Ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Merak etmeyin elinizde mal kalmayacak, çürümeyecek, Ardahan Belediyesi olarak ekiplerimiz kalan ürünlerinizi toplayacak. Belediyemiz pazarcı esnafının yanında'' dedi.


Ürünlerin çöpe gitmeyeceğini söyleyen Başkan Demir, "Pazarcıların ellerinde kalan ürünler ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır" dedi.

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