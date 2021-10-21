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PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Ardahan’da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 1 şüpheli gözaltına alındıArdahan merkeze bağlı Hacıali köyünde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda “PKK terör örgütü propagandası yaptığı” tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 1 şüpheli gözaltına alındı


Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda “PKK terör örgütü propagandası yaptığı” tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ardahan merkez Hacıali köyünde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak bu yönde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.


Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile açık kimlik ve adresi tespit edilen şüpheli şahıs, ikametine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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