İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis, ilçe merkezinde anonslarla halkı uyardı: ‘Önce sabır sonra bayram'

Ülke genelinde başlayan tam kapama durumu Ardahan Çıldır ilçesinde İlçe Emniyet ekiplerince kontroller yapılıyor.

Polis ekipleri devriye araçları ile anons yaparak vatandaşları uyarıyor. “Önce sabır sonra bayram” diyerek vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.


17 günlük kapama sonrası başlayan kontrollerden vatandaşlardan kurallara uymaları İlçe Emniyet Amirliğine bağlı araçlarla anonslar yapılırken, polis memurları da tam kapamada sokağa çıkan araçları ve vatandaşları durdurarak izinli olup olmadıklarını kontrol ediyor.


Halkın tam kapamaya ilk günden riayet ettiği gözlemlenirken yapılan kontrollerde sadece izinli vatandaşların olduğu tespit ediliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.