Posof baharı beklerken kış geri geldi

Ardahan'ın Posof ilçesinde Nisan ayında yağan kar Posofluları şaşırttı.

“Baharı beklerken kış geri geldi” diyen vatandaşlar yağışlı havanın çiftçi için sevindirici olduğunu dile getirdiler.

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Posof'ta şaşırttı. Kar yağışının çiftçiler için bereket olduğunu belirten vatandaşlar, “Bu bölgede bu zamanlarda kar yağışı normal. Burası Ardahan. Bir ay daha kar görülebilir” diye konuştular.