Posof Belediyesi yeni araçlarına kavuştu.

Posof Belediye binası önünde düzenlenen törene Kaymakam Murat Mete, jandarma komutanı, emniyet müdürü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.

İlk konuşmayı yapan Belediye Başkanı Cahit Ulgar, göreve başladığından buyana 22 yeni araç alındığını bu araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kardeş belediyelerin yardımlarıyla alındığını belirtti.

Posof Kaymakamı Murat Mete ise yapılacak hizmetlerde yardımcı olacağını belirterek başarılar diledi.

Okunan Kuran-ı Kerimden sonra dua edilerek kurban kesildi. Yeni araçların bazılarının bulunduğu Belediye binasının önünde kurdele kesilerek araçlar hizmete alındı.