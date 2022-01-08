İhlas Haber Ajansı

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Posof Belediyesi'nin kar çalışması devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Posof Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Posof Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.


1583 rakımlı serhat ilçe Posof merkez karla kaplandı. Etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar tamamen ulaşıma kapandı. Posof Belediyesi ekipleri ulaşımı kesintisiz sağlamak için kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Caddelerden kepçe ve greyderlerle toplanan karlar belirli yerlere götürülüyor


Şimdiye kadar 55 kamyon karın taşındığını belirten ekipler temizleme çalışmasına devam ediyorlar.

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