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Posof beton yol ile tanıştı

Ardahan’da yapılmasına karar verilen beton yol yapımı ilk olarak Posof ilçesinde başladı.

Ardahan'da yapılmasına karar verilen beton yol yapımı ilk olarak Posof ilçesinde başladı.


Posof kaymakamlığı ve köylere hizmet götürme birliği tarafından yapımına başlanan beton yol çalışması Sarıdarı köy yolunda başladı. Asfalt yolları olmayan bazı köylerinin yolları beton sistemi ile yapılacak.


Yıllar öncesinden başlatılan köy yolları yapımı asfalt kaplamaları ile tamamlandı. Ancak nüfusu az olan ve anayola yakın olan köylerin yolları ise stabilize olarak kullanılırken şimdi bu yollar betonla betonla kaplanıyor.


Uygulama vatandalar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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