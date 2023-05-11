Posof doğalgazla buluşacak

Ardahan'ın Posof ilçesi ilk kez doğalgaza kavuşuyor. İlçede doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı.

İlçede altyapısına başlanan doğalgaz yıl sonunda evlere verilmeye başlanacak. Töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yıllardır hayalini kurdukları doğalgaza kavuşmak için gün saydıklarını ve bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

Posof ilçesine ilk kez doğalgaz şebekesi çekilmeye başlandı. Alt yapısı yıl sonunda tamamlanması hedeflenen doğalgaz için tören düzenlendi. Devlet hastanesi önünde düzenlenen törene, AK Parti Ardahan Milletvekili adayı Kaan Koç, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, KARGAZ Bölge Müdürü Barış Çalık ve vatandaşlar katıldı. Altyapısına başlanan doğalgazın boruları da döşenmeye başlandı.

Tören'de konuşan KARGAZ Bölge Müdürü Barış Çalık, ''Lisans sınırlarına kattığımız Posof ilçesi 2022 yılı içerisinde proje ve ön fizibilite çalışmaları tamamlandı. 2023 yılının Mayıs ayında çalışmalara başlayarak yıl sonunda gaz vermeyi hedefliyoruz. Proje bedeli yaklaşık 55 milyon TL civarında. Projenin gerçekleşmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere buradan teşekkür ediyorum'' dedi.

Posof Belediye başkanı Cahit Ulgar ise, yıllardır hayalini kurdukları doğalgaza kavuşmak için gün saydıklarını ve bunun sevincini yaşadıklarını söyledi. Ulgar, ''Bugün ilçemizin güzelliğine güzellik katacak ve güzide ve temiz bir ilçe olarak tarihteki yerini alacak en büyük projelerden birisi olan Doğalgaz projesinin temel atma töreni için buradayız. Yaklaşık maliyeti 55 milyon TL olan bu yatırım ilçemiz için büyük bir yatırım. Türkiye'de doğalgazı her aile istiyor. Gönül istiyor ki her ocakta yansın. Ama bu yatırımlar sıra ile icra ediliyor. Hizmetlerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun herkes için yapıyoruz'' dedi.