Posof hayvan pazarına kavuştu

Tarım ve hayvancılık bölgesi olan Ardahan'ın Posof ilçesi nihayet hayvan pazarına kavuştu.

Posof çayı vadisinde yapılan hayvan pazarı iki yılda tamamlanarak hizmete açıldı. 1 milyon 700 bin liraya mal olan hayvan pazarının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra törende ilk konuşmayı yapan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, hayvan pazarının özelliklerini anlatarak pazarda aynı anda 300 baş hayvanın satılabilecek kapasitede olduğunu, çiftçilerin ihtiyaçlarının artık karşılanacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ise emeği geçenlere teşekkür ederek vatandaşlarında üretimde artış sağlamaları gerektiğini belirtti.

Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ise konuşmasında yapılan göçlere temas ederek temizlik ve doğa açısından en birinci olan bu bölgeden şehirlere gidenlere seslendi ve geri gelmelerini istedi. Atalay, “Köyde kendi tarlasına ahırına bakmayan bayanlar şehre giderek eşiyle beraber başkalarının tuvaletini temizliyorlar. Bu durum ise kalkınmaya büyük bir engeldir” dedi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise katılanları selamladıktan sonra kendi ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını belirterek üretici olmanın önemlerini anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından Posof ilçe Müftüsü Murat Susam'ın ettiği duadan sonra kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılışın sonunda açılışa katılan hayvan pazarını gezdiler.