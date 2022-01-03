Posof ilçesinde eğitime kar engeli

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 3 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Posof'ta hafta sonu başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede dün başlayan kar yağışı, bugün de tipi şeklinde etkisini sürdürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlçeye bağlı 48 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. İlçede yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksatması yüzünden ilk ve ortaöğretimdeki eğitme ise bir gün ara verildi. Eğitime yarın yeniden başlanacak.