İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posof Kaymakamı Murat Mete Kovit aşısını yaptırdı

Posof İlçe Kaymakamı Murat Mete Posof Devlet Hastanesi’nde aşısını yaptırdı.

Posof İlçe Kaymakamı Murat Mete Posof Devlet Hastanesi'nde aşısını yaptırdı.


Aşılamalar başladığı günden bu güne kadar ilçe genelinde 600 kişiye Kovit aşısı yapıldı. Alınan randevular ile aşı günü gelen vatandaşlar hastaneye gelerek aşılarını yaptırıyorlar. Hastaneye gelemeyenler için de görevliler vatandaşların evlerine giderek aşılarını evinde yapıyorlar.


Sağlık görevlilerinin sıkı bir şekilde çalışmaları vatandaşları memnun ediyor. Vatandaşlar randevu almak için aranan 182 numaranın sürekli meşgul olduğu için randevu almakta sıkıntı yaşandığını belirterek çözüm üretilmesini istediler. Yaşlı olup ta randevu alamayan vatandaşlara da hastanedeki görevliler sağlık özel hattından randevu alarak yardımcı oluyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.