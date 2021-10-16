Posof meslek yüksek okulunda uygulamalı eğitim

Adalet, Evde hasta bakımı, İlk ve acil yardım bölümleri olan Posof Meslek Yüksek Okulunda açılan Arıcılık bölümü ise öğrenci yetersizliğinden kapatıldı.

251 öğrencisi ile eğitime devam eden Yüksek Okulda İlk ve Acil yardım bölümü öğrencilere kurtarma ve ilk yardım dersleri uygulamalı olarak anlatılıyor. Yüksekokul bahçesinde yapılan uygulamalı derste öğrencilere ilk yardımda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.