İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posof Türkgözü Sınır Kapısı yenilenecek

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı yeniden düzenlenerek yenilenecek.


Posof'a gelen Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve beraberindeki ekip Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve belediye meclis üyeleriyle beraber Türkgözü Sınır Kapısına giderek incelemelerde bulundu. Atalay, gümrük müdürü ve çalışanlarıyla beraber gümrük alanı ve gümrükteki sağlık ekiplerinin de durumlarını inceledi.


Milletvekili Atalay sınır kapısındaki görevlilerle istişare ederek, onların sıkıntılarını dinledi.


Prof. Dr. Orhan Atalay yaptığı açıklamada, Türkgözü sınır kapısının yenileneceğini ve Türkiye'ye yakışır bir duruma getirilerek komşu devletlerle ilişkilerin artırılması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.