Posof Türkgözü Sınır Kapısı yenilenecek

Posof'a gelen Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve beraberindeki ekip Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve belediye meclis üyeleriyle beraber Türkgözü Sınır Kapısına giderek incelemelerde bulundu. Atalay, gümrük müdürü ve çalışanlarıyla beraber gümrük alanı ve gümrükteki sağlık ekiplerinin de durumlarını inceledi.

Milletvekili Atalay sınır kapısındaki görevlilerle istişare ederek, onların sıkıntılarını dinledi.

Prof. Dr. Orhan Atalay yaptığı açıklamada, Türkgözü sınır kapısının yenileneceğini ve Türkiye'ye yakışır bir duruma getirilerek komşu devletlerle ilişkilerin artırılması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.