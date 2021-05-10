Saklı Cennet Posof'a Mayıs karı yağdı. İki günlük yağmurlu havadan sonra gece kar yağınca her taraf beyaza büründü.

Ortalama rakımı 1583 metre olan serhat ilçe Posof ta yüksekliği 3 bin metreyi geçen dağlar la beraber Posof vadisi değişik renkleri yansıtmaya devam ediyor. Vadi de açan çiçeklere yağan kar da karışınca adeta renk armonisi oluştu.

Gündüz çıkan güneş rakımı düşük yerlerdeki karları eritti ama bazı köyler yine kar altında kaldı. Aşık Zülali, Arılı, Kopuzlu ve hatta Doğrular köyüne kadar inen kar gece Posof merkeze de yağdı.

2 bin 550 rakımlı Ulgar dağı beyaza bürününce BOTAŞ tesisleri de beyazla kaplandı. Yüksek rakımda ki yollar da ise buzlanmalar güneşe rağmen tam erimedi. Beyaz, yeşil ve değişik renkler sergilenerek adeta kart postallık görüntüler oluştu.