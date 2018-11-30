Posoflu Aşık Sabit Müdami Posof'ta anıldı

yılında anıldı.

Posof kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından organize edilen “Aşıklık geleneğimiz ve bu geleneğin temsilcisi Aşık Müdami” konulu konferansa konuşmacı olarak davet edilen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın katıldı.

Posof İlkokulu salonunda yapılan seminere öğrenciler ve öğretmenlerle beraber vatandaşlar da katıldılar.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Aşık Müdami'nin hayatını anlatırken okumanın ve öğrenmenin önemini de belirterek tarih ve kültürümüze sahip çıkılması için öğrenmenin şart olduğunu belirtti. Aydın tarihimizdeki ünlü kişilerden de örnekler vererek Peygamberimizin hadisi şerifleriyle de ilmin önemini kaydetti.

Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Aşık Müdami'nin aşıklık geleneğinden dolayı halk hikayeciliğinin temsilcisi olduğunu da belirti ve hayatını anlattı.

Program sonunda ilçe kaymakamı Enver Yılmaz, tarafından plaket verildi. Salonda ki programdan sonra Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Aşık Müdami'nin köyüne giderek Müdaminin mezarının başında Kuran okudu ve dua etti.

İkinci program ise Halit Paşa yatılı bölge okulu salonunda yapıldı. Gece yapılan programa öğrenciler ve öğretmenler katıldılar.

Konferansta okumanın ve öğrenmenin önemi belirtilerek Aşık Müdami'nin ilminden örnekler verilerek öğrencilerin okumaya devam etmeleri belirtildi.