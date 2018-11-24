Posof'ta 16 öğretmen yemin ederek göreve başladı

24 Kasım Öğretmenler Günü Ardahan'ın Posof İlçesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk konduktan sonra programa İlköğretim Okulu salonunda devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğretmen gününe hazırlanan video gösteriminden sonra öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi yapıldı.

Okunan şiirlerden sonra yeni göreve başlayan öğretmenler sahneye davet edilerek yemin ettirildi. Öğretmen ve öğrencilerin beraber okudukları türkülerden sonra Öğretmen Sevgisi konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sona erdi.

Posof ta görev yapan öğretmen sayısının yeni öğretmenlerle beraber 77 ye çıktığı belirtildi.