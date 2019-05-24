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Posof'ta 2 bin kişilik iftar organizasyonu

Posoflular iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Posof Belediyesi tarafından düzenlenen ve gelenek haline gelen iftar yemeğinin bu yıl altıncısı gerçekleşti.


İftar organizasyonuna Posof ilçe merkezinden, köylerinden ve Ardahan merkezden de katılım oldukça yoğun oldu.


Posof ta ki tüm kamu görevlilerinin de katıldığı iftar yemeyi Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sema gösterileri ise katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı. Etkinlik imam ve müezzinlerin okudukları ilahiler ile program sona erdi.

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