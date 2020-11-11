Posof'ta 500 fidan dikildi

Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla başlatılan 11 Kasım Milli ağaçlandırma bayramı etkinlikleri kapsamında Ardahan'ın Posof İlçesi'nde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa İlçe kaymakamı, Garnizon komutanı ve Belediye Başkanıyla beraber tüm resmi kuruluşlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Murat Mete, “Gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir dünya için başlattığımız Geleceğe nefes kampanyası geçtiğimiz yıl boyunca milletimizin eşsiz desteği ve enerjisiyle büyüyerek bu yıl 30 u aşkın ülkede sahiplenilen küresel bir seferberliğe dönüşüyor. Bu heyecanla düzenlediğimiz Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğidir” dedi.

Posof Kıpçak dilinde esas Poshov yani ağaçlık, ormanlık vadi demek olduğu için Posof ta orman yeşilliği ayrı bir güzellik sergiliyor.