Posof'ta “Ahlak ve Değerlerimiz Eğitimi ” konferansı

Ardahan'ın Posof ilçesinde “Ahlak ve Değerlerimiz Eğitimi” konulu bir konferans düzenlendi.

Posof İlkokulu Salonu'nda yapılan program öncesi saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Lise öğrencilerinin katıldığı konferansta; açılış konuşmasını yapan Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz, bir milleti ayakta tutan unsurlardan en önemlisinin her türlü harici ve dâhili olumsuz etkenlere karşı direncini sağlayan manevi değerlerin gücü olduğunu ifade ederek, “ Bir milletin sahip olduğu değerler ne kadar yüce olursa olsun, hatta yetişkin nesiller bu değerlere ne kadar bağlı bulunursa bulunsun, yetişmekte olan nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize bu değerlerimizi kazandırmazsak geleceğimizi garanti altına alamayız” dedi.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise; programda yaptığı konuşmada eğitimin ve öğretimin önemine dikkat çekerek, verilen eğitimlerin inanç ve kültürümüze uygun olması gerektiğini dile getirdi.

Ardahan İlahiyat Fakültesi Dekanı Dr. Taha Yılmaz, önderlerin peygamberler olduğunu belirterek “Nesillerin inanç ve itikatlarının İslam dini üzerine olması gerekir. Nesillerimizi bu doğrultuda yetiştirmemiz şarttır. Bu eğitim önce aileden başlar. Anne ve babaların çocukların yetiştirilmesinde değerli bir yeri vardır. Okullarda ise öğretmenlere çok görev düşmektedir ve bu anlamda gerekenlerin yapılması zaruridir.” şeklinde konuştu.