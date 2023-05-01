Posof'ta bir günde dört mevsim

Ardahan'ın Posof ilçesinde ise bu günlerde adeta bir günde dört mevsim yaşanıyor. Posof'ta Ocak ve Şubat aylarında yoğun olarak devam eden kar yağışı Mart ayı ile birlikte yerini yağmurlara bıraktı. Nisan ayında yağan yağmurlar ve sonrasında açan güneş doğayı canlandırdı, meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Posof'ta bulunan çiftçiler bunu fırsat bilerek hayvanları otlaklara çıkardı. Buna rağmen özellikle geceleri etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimde yaşayan vatandaşları kimi zaman zor duruma da düşürüyor. Türkiye'nin en sert kışlarının geçtiği Posof'ta bu günlerde aynı gün karı, yağmuru ve güneşi görmek mümkün.