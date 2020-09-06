İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posof'ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Ardahan’da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

Ardahan'da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.


Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden 58 yaşında ki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Gülaçar'ın cenazesi köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.