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Posof'ta çay ocağında yangın

Posof Meslek Yüksek Okulu’nun yanında bulunan Çocuk Parkında dinlenme yeri ve çay ocağı olarak kullanılan alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Posof Meslek Yüksek Okulu'nun yanında bulunan Çocuk Parkında dinlenme yeri ve çay ocağı olarak kullanılan alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahale etmesi sonucu söndürüldü.


Yangının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine Posof itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınmasına rağmen yapıda ki ahşap kısımlar tamamen yandı.


Olay yerine gelen Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yangının çıkış nedeninin bilinmediğini ve yanan binanın elektriğinin dahi olmadığını belirterek sebebinin henüz bilinmediğini belirtti.

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