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Posof'ta Covid-19 denetimleri devam ediyor

Ardahan’ın serhat ilçesi Posof’ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı.

Ardahan'ın serhat ilçesi Posof'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı.


Posof Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, emniyet görevlileri ve Posof Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Tekin tarafından caddeler ve esnaflar denetlendi.


Esnafların dükkânlarına girilerek müşterilerle olan yakınlıkları ve kurallara uyulması denetlenerek uyarılarda bulundular. Esnaflar kurallara uymalarına rağmen caddelerde ki bazı vatandaşların kural ihlalinde bulunduğunu gören ekipler tarafından para cezası uygulanıyor.


Kaymakam Murat Mete, sağlıklı bir hayat için kurallara uyulması gerektiğini ve bu nedenle denetimlere devam edileceğini belirtti.

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