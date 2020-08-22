İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posof'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Ardahan’da korona virüs salgını dolayısıyla artan vaka sayıları üzerine denetimler artırıldı.

Ardahan'da korona virüs salgını dolayısıyla artan vaka sayıları üzerine denetimler artırıldı. Vaka sayısının Bursa, İstanbul gibi şehirlerden gelen Posoflular ile birlikte artışa geçtiği ilçede pozitif vaka tespit edilen köyler karantina altına alınıyor.


İlçeye bağla Kol mahallesinde belirlenen vakalar üzerine köy karantinaya alındı. Yine farklı şehirlerden ilçeye gelen Posofluların yoğunlukta bulunduğu Baykent ve Cumatel Mahallesinde karantina süreci devam ediyor.


Çarşılarda ki vatandaşların ilgisizlikleri kontrol altına alınarak sürekli denetlemelerin yapılması sıklaştırıldı. Kurallara uymayanlara artık kanuni cezalar da kesilmeye başlayınca kurallara uyanlar da çoğalmasına rağmen hala kurallara uymayanlar da var. Yapılan düğünlere de de kurallar uygulanması için görevliler denetimlerini sürdürüyorlar. Düğüne gelenler ateş ölçümleri ve kontroller yapıldıktan sonra düğün alanına alınıyorlar. Oturanların mesafelere dikkat etmeseler de hepsinde maskeler bulunuyor. Maskesiz gelenlere görevliler tarafından maske verilerek içeriye alınıyor. Ancak düğünlerin olmazsa olmazlarından olan halaylar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılmıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.