Posof'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Ardahan'da korona virüs salgını dolayısıyla artan vaka sayıları üzerine denetimler artırıldı. Vaka sayısının Bursa, İstanbul gibi şehirlerden gelen Posoflular ile birlikte artışa geçtiği ilçede pozitif vaka tespit edilen köyler karantina altına alınıyor.

İlçeye bağla Kol mahallesinde belirlenen vakalar üzerine köy karantinaya alındı. Yine farklı şehirlerden ilçeye gelen Posofluların yoğunlukta bulunduğu Baykent ve Cumatel Mahallesinde karantina süreci devam ediyor.

Çarşılarda ki vatandaşların ilgisizlikleri kontrol altına alınarak sürekli denetlemelerin yapılması sıklaştırıldı. Kurallara uymayanlara artık kanuni cezalar da kesilmeye başlayınca kurallara uyanlar da çoğalmasına rağmen hala kurallara uymayanlar da var. Yapılan düğünlere de de kurallar uygulanması için görevliler denetimlerini sürdürüyorlar. Düğüne gelenler ateş ölçümleri ve kontroller yapıldıktan sonra düğün alanına alınıyorlar. Oturanların mesafelere dikkat etmeseler de hepsinde maskeler bulunuyor. Maskesiz gelenlere görevliler tarafından maske verilerek içeriye alınıyor. Ancak düğünlerin olmazsa olmazlarından olan halaylar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılmıyor.