Posof'ta karlar erimeye devam ediyor

Ardahan'ın 1583 rakımlı Posof ilçesinde dağlardaki kar görüntüsü görsel bir şölen oluşturuyor.

Posof vadisi ağaçlık ve ormanlık vadi olduğu için bazı köylerde Narenciye hariç her türlü meyve yetiştiriliyor. Yaylalardaki bitki örtüsü ve yüksek tepelerde bulunan kar ilçede ayrı bir güzellik sergiliyorlar.

İklimlerin değişmesi Posof'u da etkilediği için artık yaylalardaki karlar Ağustos ayında bile görülebiliyor. Gürcistan sınırında olan Urema yaylasında dahi karlar erimeye devam ediyor. Posoflular doğa harikası Posof'un görülmeye değer olduğunu belirtiyorlar.